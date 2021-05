사모아 첫 여성총리 "中 일대일로 사업 보류...빚 감당안돼"

中 항만사업비용, 사모아 부채 절반차지

미국령 사모아와 인접...美·中 최전선 우려도

[아시아경제 이현우 기자] 남태평양의 섬나라인 사모아 공화국이 앞서 중국과 추진키로 했던 일대일로(육·해상 실크로드) 사업을 보류하기로 결정했다. 지난 4월 총선 때도 사모아에서 주요 논란이 됐던 일대일로 사업은 사모아 전체 대외부채의 절반가량을 차지할 정도로 부담이 커지면서 부채함정에 빠질 수 있다는 우려가 커졌기 때문으로 풀이된다. 사모아는 동쪽으로 미국의 서태평양 주요 방어선으로 알려진 미국령 사모아섬과 마주하고 있어 중국의 세력권이 커지면서 양국간 격전지가 될 것이란 우려가 나온 바 있다.

19일(현지시간) 미국의소리(VOA)방송과 주요외신에 따르면 사모아의 첫 여성총리로 최근 집권한 피아메 나오미 마타파 총리는 주요외신과의 인터뷰에서 "사모아는 작은 나라이며 현재 우리의 항구와 공항은 우리의 수요를 충족한다"며 "현재 중국과 진행 중인 프로젝트는 사모아가 시급히 시행해야한다고 믿기에는 그 규모가 상상하기 어려울 정도로 너무 크다"고 밝혔다.

사모아는 남태평양 한가운데 위치한 인구 20만명의 작은 섬으로 지난 2018년부터 중국과 일대일로 프로젝트의 일환으로 약 1억6000만달러(약 1811억원) 규모의 아사우 항만 개발사업을 시작했다. 그러나 해당 사업이 진행되면서 중국으로부터 받은 융자금이 사모아 전체 대외부채의 40% 이상으로 급증하면서 부채함정에 빠질 수 있다는 우려가 제기돼왔다.

부채함정 우려와 함께 미국과 호주, 뉴질랜드 등에서 잇따라 중국의 사모아 군사거점화 우려를 제기하자 자칫 미국과 중국의 최전선 격전지가 될 수 있다는 전망들이 나오면서 일대일로 사업에 대한 부정적 측면이 더욱 부각됐다는 평가다. 사모아는 현재 서부 섬들은 독립국인 사모아 공화국, 바로 마주보고 있는 동쪽 섬들은 미국령 사모아섬으로 분리돼있으며, 하와이와 함께 미국의 태평양 주요 군사기지로 활용되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr