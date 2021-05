김현준 LH 사장, 증산4구역 저층주거지 선도사업 후보지 점검

주민의 2/3 동의로 지구지정 요건 최초 확보한 증산4구역 현장 방문

선도사업 후보지 순차적 주민설명회 개최 및 주민동의 확보 순항

2.4 주택정책의 신속하고 차질 없는 이행을 위한 적극 노력 당부

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 김현준 사장이 20일 저층주거지 선도사업 후보지 중 최초로 지구지정 요건을 확보한 증산4구역을 방문했다고 밝혔다.

‘증산4구역’은 지난 ‘12년 재정비촉진지구로 지정됐으나 2019년 6월 일몰제에 따라 해제된 구역으로, 2.4대책 신규 사업 모델인 저층주거지 선도사업 후보지로 지난 3월 말 선정됐다. 특히 후보지 선정일로부터 약 7주 만에 토지등 소유자의 2/3 이상 동의를 얻어 지구지정 요건을 가장 먼저 확보했다.

증산4구역은 증산역과 반홍산 사이에 위치한 16만6000㎡ 규모의 부지로, 저층주거지 사업을 통해 향후 4000여 가구의 주택 공급이 기대되는 곳이다.

이날 김 사장은 증산4구역 주민을 방문한 자리에서 정부 정책의 신속한 사업추진 의지를 밝혔다.

김 사장은 “증산4구역과 같이 저층주거지 선도사업 후보지에 대해 주민동의를 조속히 확보하고 사업을 추진해 정부정책을 실현하고 LH 신뢰성을 회복해 나가도록 할 것”이라며, “또 정부 2.4대책의 다양한 사업들도 신속히 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

