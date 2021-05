‘함께해요 치매극복’ 담양군, 치매 친화적 사회문화 조성 나서

담양군 노인복지관 지정…현판식 개최

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 치매 대상자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 치매 친화적인 사회문화를 조성하기 위해 담양군은 노인복지관을 치매 극복 선도단체로 지정하고 현판식을 개최했다.

20일 군에 따르면 치매 극복 선도단체 지정 사업은 치매에 대한 정기적인 교육을 통해 구성원 스스로 치매 예방에 힘쓰게 하고 지역사회에서 치매 환자와 가족을 이해하고 지지하는 동반자 임무를 수행할 수 있도록 돕는 사업이다.

치매 극복 선도단체로 지정되면 단체의 구성원들은 치매 파트너 교육에 참여하고, 단체의 자원과 재능을 활용해 치매 극복 활동에 적극 참여하게 된다.

이를 위해 담양군 노인복지관은 전 직원이 치매 파트너 교육을 이수했으며, 앞으로 담양군 치매안심센터와 협력해 다양한 치매 극복 활동을 추진할 예정이다.

김순복 치매안심센터장은 “앞으로도 치매 극복을 위한 노력에 다양한 지역사회의 주체들이 동참해 활발한 활동을 할 수 있도록 장려해 나가겠다”고 말했다.

한편, 담양군은 치매안심센터를 통해 치매 치료관리비 지원, 사례관리를 위한 인지 꾸러미 전달, 인식 개선을 위한 교육 및 치매 파트너 양성 등을 진행하고 있으며, 헤아림 가족 교육 및 자조 모임 지원을 통한 치매 환자 가족 지원사업도 지속해서 펼치고 있다.

