대전시, 車 종합검사 지정 사업자 지도·점검

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 올해 상반기 자동차 종합검사 지정 정비사업자를 대상으로 합동 지도·점검에 나선다.

시는 이달 24일~내달 10일 관내 자동차 종합검사 지정 정비사업자 42개 업체를 대상으로 합동 지도·점검을 실시한다고 20일 밝혔다.

지도·점검은 ‘자동차관리법(제45조의 3)’ 및 ‘자동차 검사 시행요령 등에 관한 규정(제22조)’에 따라 시와 한국교통안전공단 대전·세종·충남본부, 대전자동차검사정비사업조합이 함께 실시한다.

시는 점검에서 각 사업장의 ▲검사방법 준수 여부 ▲기술인력 확보 여부 ▲검사시설 기준 적합 운영 여부 ▲검사장비·설비 지정기준 등 관리상태 ▲검사장면 및 결과 미 기록 여부 등 안전실태 전반을 살필 계획이다.

특히 지난 1/4분기 검사 합격률이 지나치게 높거나 검사 실적이 미비한 업체, 민원 빈발 업체, 기술인력 변동이 상대적으로 잦거나 대표가 검사원으로 등록된 업체, 화물차(경유차) 검사비율이 현저히 높은 업체에 대해선 사안별 표본을 추출해 집중점검을 벌일 예정이다.

시는 점검과정에서 적발한 경미한 위반 행위에 대해선 현장 시정조치 및 개선권고 조치를 하고 법령 위반 등 부실검사 행위에 대해선 자동차관리법에 따라 행정처분을 취할 방침이다.

한선희 시 교통건설국장은 “합동 지도·점검을 계기로 허위검사 등 부정행위를 방지하고 적정 시설장비 및 기술 인력을 확보해 선진 교통문화 정착에 앞장 서겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr