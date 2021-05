도봉구, 온라인 직거래장터 상시 운영

도봉구 홈페이지 내 온라인 직거래장터 상시 운영...고성 나주 화순 담양 등 농수특산물 판매

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 5월17일부터 신선한 식재료를 편리하게 구매할 수 있는 도봉구 홈페이지 내 온라인 직거래장터를 상시 운영한다.

이번 직거래 장터에는 ▲경남 고성군 ▲충남 청양군 ▲충북 제천시 ▲경남 창녕군 ▲인천 옹진군 ▲전남 나주시 ▲화순군 ▲장흥군 ▲보성군 ▲담양군 ▲강원 원주시 등 전국 13개 시·군이 참여해 고장별 농수 특산물을 선보인다.

판매 품목은 생명환경백미, 홍가리비, 사과, 양파즙 등을 비롯 버섯, 명이, 곰취, 돌미역, 고춧가루 등 농가에서 생산한 100여 종의 농·수 특산물과 건강식품들이다.

도봉구는 매년 구청 앞 광장에서 명절맞이 직거래장터를 운영해 왔으나, 올해는 코로나19 장기화로 인해 열리지 못했다.

이에 구는 참여업체 농가에게 판로를 제공하고 구민들에게는 편리하게 양질의 농수산물을 구매할 수 있도록 도봉구 대표 홈페이지(도봉소개/온라인직거래장터)에 온라인 직거래장터를 마련했다.

이동진 도봉구청장은 “온라인 직거래 장터가 코로나19로 인해 어려움에 처한 생산농가에는 활력을, 소비자에게는 저렴한 가격에 질 좋은 지역 특산물을 맛볼 수 있는 창구가 되길 바란다”고 전했다.

도봉구 신경제일자리과 소비자보호팀

박종일 기자 dream@asiae.co.kr