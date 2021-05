권준학 농협은행장, '디지털 혁신 가속화' 주문

D-토크 세미나에 참석한 권 행장 디지털 혁신 당부

‘메타버스와 설명가능한 인공지능(XAI)을 통해 본 미래 금융’ 주제



[아시아경제 성기호 기자]권준학 NH농협은행장이 "디지털 혁신은 농협은행의 미래가 달린 생존과제"라며 "디지털 신기술 개발 및 신사업 육성 등을 통해 고객중심의 플랫폼으로서의 경쟁력 확보에 총력을 기울여달라"고 주문했다.

20일 NH농협은행에 따르면 권 행장은 디지털R&D센터 직원들이 참여한 ‘메타버스와 설명가능한 인공지능(XAI)을 통해 본 미래 금융’을 주제로 열린 'D-토크'세미나에서 이같이 밝혔다.

지난 18일 서울 서초구 소재 NH디지털혁신캠퍼스에서 열린 세미나는 메타버스의 형태, 구현기술, XAI의 개념과 원리, 주요사례, 금융권 활용 분야 및 당행 적용방안과 기대효과 등에 대해 발표와 논의 방식으로 진행됐다.

이날 세미나에 참석한 권 행장은 직원들과 자유롭게 소통하며 ‘디지털 신기술 도입을 통한 디지털 전환(DT)혁신’, ‘디지털 신사업 육성을 통한 고객과 함께하는 생활금융 플랫폼 구현’ 등 디지털 혁신 가속화를 당부했다.

한편, 권 행장은 지난 3월부터 매주 디지털혁신캠퍼스로 출근해 디지털 특강을 비롯해 혁신적이고 창의적인 아이디어를 창출하고 있는 직원들과의 소통 및 경영비전을 공유하는 등 적극적인 디지털 소통행보를 이어나가고 있다.

