네이버랩스, 자율주행·로봇 연구용 고정밀 데이터 오픈

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버랩스는 실내·외 고정밀 지도 및 측위 데이터셋 등 고정밀 데이터셋을 한 군데 모아 공개하는 '네이버랩스 오픈데이터셋' 페이지를 열었다고 19일 밝혔다.

오픈데이터셋은 네이버랩스가 그동안 개별적으로 공개했던 자체 데이터셋들과 새롭게 구축할 데이터셋까지 한 곳에 통합한 일종의 종합 데이터 공간이다.

이번에 공개된 페이지에는 자율주행차, 모바일 로봇, AR 및 XR 등의 연구에 활용 가능한 모든 고정밀 지도(HD맵)와 실내·외 측위 데이터셋이 담겨 있다. 네이버랩스가 자체 개발한 기술로 만든 마곡·판교·상암·여의도 실외 고정밀 지도와 백화점·복합공간 등 실내 측위 데이터도 있다.

해당 분야에 관심있는 학계 및 연구기관, 스타트업 등 누구나 데이터셋 신청이 가능하며, 자신의 연구 및 기술개발 목적에 맞춰 활용하면 된다.

?석상옥 네이버랩스 대표는 "우리가 공개하는 데이터셋들은 구축에 대규모의 투자와 시간이 필요한 만큼 이 데이터셋들을 활용해 국내 다양한 연구기관, 스타트업들의 기술 연구가 더욱 빠르게 활성화될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

