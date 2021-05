전호환 동명대 총장, 부산대 조선해양공학 동문인상 받아

5월 27일 오후 2시 중앙도서관서 취임식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전호환 동명대학교 총장이 부산대 조선해양공학과 동문회의 동문인(同門人)상을 받았다.

전 총장은 부산대학교 77학번으로 개교 70주년을 맞아 지난 18일 류재성 조선해양공학과 동문회장으로부터 상을 전달받았다.

특별상은 신종구 전 대동조선 사장(53학번)이, 공로상은 양본용 전 대동조선 사장(62학번), 장명우 전 현대중공업 부사장(64학번), 조성제 BN그룹 회장(66학번), 여희진 우성단열산업 대표(70학번) 등이 받았다.

전호환 총장은 지난 4월 28일 동명대 제10대 총장 임기를 시작했으며, 취임식은 오는 5월 27일 오후 2시 중앙도서관에서 열릴 예정이다.

전호환 총장은 3無(무학년-무학점-무티칭) 교육 혁신을 강조하며, 도전열정 소통공감 존중배려 체력협업 등을 통해 살아갈 능력을 기르는 ‘두잉(Do-ing)대학’을 전파하고 있다.

