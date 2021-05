교황청 "부처님오신날 경축…기쁨·평온·희망 깃들기를"

[아시아경제 오현길 기자] 교황청 종교간대화평의회는 부처님오신날인 19일 "해마다 석가모니의 탄생과 깨달음, 반열반(般涅槃)에 드심을 경축하는 이 날에 온 세상 불자들의 마음에 기쁨과 평온과 희망이 깃들기를 기도드린다"고 바랐다.

평의회는 이날 평의회 의장 미겔 앙헬 아유소 기소 추기경 등의 명의로 낸 경축메시지에서 이같이 밝히고 "'코로나19'의 세계적 유행이라는 비극적 상황이, 우리 우정의 끈을 단단히 묶어 주고, 나아가 우리가 인류 가족을 위해 봉사하는 데에 하나 되는 기회가 되기를 바란다"고 염원했다.

또 "코로나19의 세계적 유행으로 야기된 고통은 우리가 모두 상처받기 쉽고 서로 의존하고 있다는 것을 깨닫게 해 줬다"며 "우리는 각자의 종교 전통 안에 간직하고 있는 연대를 발견하고 실천하도록 요청받고 있다"고 강조했다.

평의회는 "'브라마 비하라(사무량심·四無量心)'에 관한 부처님의 가르침은 우리에게 연대와 실천하는 보살핌이라는 언제나 변하지 않는 메시지를 전해 준다"며 "이는 자(慈)에 관해 말하며, 모든 이에게 무한한 사랑을 전하라고 불자들에게 권면한다"고 설명했다.

사무량심은 중생을 향해 가지는 네 가지 고귀한 마음으로, 자(慈)·비(悲)·희(喜)·사(捨)를 말한다.

평의회는 "올해 저희는 이와 같은 생각을 여러분과 나누고자 한다"며 "희망과 평온의 마음으로 미래를 바라보자. 기쁨이 넘치는 부처님오신날을 기원한다"고 다시 한번 축하의 뜻을 전했다.

