현대그린푸드, 건강한 사찰음식 기획전 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 부처님 오신 날을 맞아 19일 하루 동안 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅’의 전용 온라인몰인 ‘그리팅몰’에서 ‘건강한 사찰음식 기획전’을 진행한다고 밝혔다.

이번 기획전은 불교 사찰 등에서 즐겨 먹는 채식 메뉴 4종을 10~20% 할인 판매한다. 주요 품목으로는 국산 감자로 만든 '감자옹심이 들깨탕(2인분)', 8가지 곡물로 만든 '영양 찰팔보밥(2인분)', 100% 국산 콩간장으로 조린 '고구마 우엉조림' 등이다.

이와 함께 10종의 그리팅 채식 메뉴도 10~20% 특별 할인 판매한다. 제철 국산 곰취와 국산 재래된장으로 만든 '곰취된장찜', 국산콩 두부와 수제 두반장으로 맛을 낸 '상하이 두부면볶음' 등 별도의 조리 과정없이 바로 식사할 수 있는 간편식 채식 메뉴를 할인 판매한다.

