한국인 인스타그램보다 '당근마켓' 자주 썼다

[아시아경제 부애리 기자] 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 '카카오톡'으로 조사됐다. 인스타그램보다 중고거래 플랫폼 '당근마켓'을 더 자주 사용했다는 결과도 나왔다.

19일 앱 분석서비스 와이즈앱에 따르면 지난달 한국인 만 10세 이상 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과, 가장 많은 사람이 쓴 앱은 카카오톡으로 총 4253만명이 사용한 것으로 조사됐다.

카카오톡 뒤로는 유뷰트(4039만명), 네이버(3716만명), 쿠팡(2216만명), 밴드(1991만명), 인스타그램(1593만명), 네이버 지도(1578만명), 배달의민족(1529만명), 당근마켓(1440만명), 페이스북(1062만명) 순이었다.

전 세대를 합쳐 가장 자주 사용한 앱 역시 카카오톡으로 총 1079억회 사용한 것으로 조사됐다.

카카오톡 뒤로는 네이버(236억회), 트위터(160억회), 유튜브(105억회), 당근마켓(100억회), 네이버카페(98억회), 업비트(91억회), 인스타그램(85억회), 쿠팡(80억회), 밴드(63억회) 순이었다.

전 세대를 합쳐 가장 오랜 시간 사용한 앱은 유튜브로 총 680억분 사용한 것으로 조사됐다.

유튜브 다음으로는 카카오톡(292억분), 네이버(202억분), 인스타그램(60억분), 페이스북(41억분), 다음(37억분), 업비트(35억분), 틱톡(34억분), 네이버웹툰(32억분), 티맵(28억분) 순이었다.

한편 해당 조사는 한국인 만 10세 이상 안드로이드 사용자 3868만명, iOS 사용자 700만명을 대상으로 실시됐다.

