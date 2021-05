[아시아경제 이동우 기자] 충남 천안의 50대 경찰관이 최근 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 뒤 이상 증세를 보여 중환자실에서 치료 중인 것으로 알려졌다.

18일 천안시 보건당국에 따르면 경찰관 A씨는 사회필수요원으로 지난 6일 AZ 코로나19 백신을 맞았다.

이후 9일만인 지난 15일 발열과 의식장애 등으로 천안 시내 한 병원으로 옮겨져 집중 치료를 받고 있다.

A씨에게 접종한 백신과 동일한 제조번호의 백신을 접종한 20여명을 추적한 결과 특이 사항은 없는 것으로 알려졌다.

시 보건당국은 A씨의 이상 반응과 백신 인과관계 여부는 아직 확인되지 않았다고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr