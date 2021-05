담양군, 부동산 투기 행위 적극 단속 나서

부동산 안정화 대책 T/F 구성…불법행위 집중 단속 추진

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 정부의 부동산 투기 근절과 공급 확대 정책에 발맞춰 실수요자를 보호하고 부동산 시장 가격 안정화 대처에 적극 나섰다고 18일 밝혔다.

군은 최근 부동산가격이 특별한 요인이 없음에도 불구하고 상승폭이 높아지자 공동주택 보급 및 투자유치에도 걸림돌이 될 수 있다고 보고 있다.

이에 부동산 가격을 교란하는 각종 불법 행위의 집중단속은 물론 시장의 모니터링 체계 구축과 투명한 거래 질서 확립을 위해 부동산 시장이 안정화될 때까지 T/F를 운영하기로 했다.

부동산 안정화 대책 T/F에서는 ▲부동산 불법 거래 신고센터 운영 ▲부동산 실거래가 정밀조사 강화 ▲부동산 시장 집중 모니터링 ▲부동산 중개업소 지도 점검 ▲토지거래허가구역 내 불법행위(매매계약서 위조, 위장전입, 명의신탁 등) 단속 등 투기 세력 근절을 위해 현장 단속을 강력히 추진할 예정이다.

최형식 군수는 “부동산 가격이 우려스러운 수준으로 상승해 관내 공동주택 보급 및 투자유치 등에 어려움을 겪고 있으며 이는 결국 군민의 피해로 돌아간다”며 “부동산거래, 농지·산지전용, 농지취득, 각종 개발행위 등 관련 부서들의 적극적인 행정을 통해 적발된 불법행위에 대해서 엄단할 것이다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr