유은혜 "교권침해 보호 '수업 외'로 확대…강사도 포함해 지원"

원격수업 확대로 교권침해 양상 변화

유은혜 "교권침해 유형 정비할 것"

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 교원들의 교육활동을 보호하기 위해 수업 외 시간으로 교육활동 범위를 확대하고 강사도 함께 보호하겠다고 밝혔다.

유 부총리는 18일 광주 서구 소재 서부교원치유지원센터를 방문한 후 현장 교원들과의 간담회에서 "교육 활동 침해에 강력하기 대응하기 위해 교육 활동 보호 범위를 수업 외 시간의 교육 관련 활동까지 확대할 것"이라며 "강사분들도 대상에 포함해 지원하도록 하겠다"고 말했다.

유 부총리는 "원격 수업이 확대됨에 따라 새로운 유형의 교권 침해 사건이 발생하고 있어 현장에서 겪는 어려움이 많을 것"이라며 "원격수업을 고려해 침해 행위 유형을 정비하겠다"고 말했다.

이어 "교권 침해 행위 신고·대응 절차에서 교육지원청과 학교장의 역할을 강화하고 학교교권보호위원회를 지원청으로 이관하는 방안도 검토하겠다"고 덧붙였다.

유 부총리는 "교권 침해 피해 교원을 신속하고 적극적으로 보호하기 위해 중대한 사안이 발생하면 침해 학생과 즉시 분리 조치하겠다"며 "많은 선생님들이 교원치유지원센터를 활용할 수 있게 인력과 재정을 확대하겠다"고 말했다.

교육부는 교육 활동 보호와 관련해 다양한 예방 교육 자료를 지속해서 개발하고 교육권이 상호 존중될 수 있도록 교육활동 보호캠페인 등도 전개할 계획이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr