인도 사망 또 최고치…신규확진 26만명대

[아시아경제 조현의 기자] 인도의 코로나19 하루 사망자 수가 또다시 최고 기록을 경신했다. 신규 확진자 수는 26만명대를 기록했다.

18일 인도 보건·가족복지부에 따르면 이날 오전 기준 일일 사망자 수는 4329명으로 집계됐다.

인도의 신규 사망자 수는 지난 12일 4205명으로 최고치를 기록한 뒤 소폭 감소하다가 이날 다시 최고 기록을 세웠다.

누적 사망자 수는 27만8719명이다.

일각에서는 통계에 잡히지 않는 사망자 수를 포함하면 실제 수치는 몇 배 이상 많을 것이라는 의견도 나온다.

실제로 화장장과 매장장이 감당하기 어려울 정도로 시신이 쏟아져 나오면서 일부 주민은 갠지스강 등에 시신을 내다 버리기도 한다고 현지 언론은 전했다.

구급차 운전사들이 다리 위에서 코로나19 희생자 시신을 강으로 던졌다는 진술도 나왔다.

갠지스강에서는 코로나19 희생자로 추정되는 시신 90구 이상이 떠오르기도 했고 강변에서 얕게 묻힌 시신 수백여구가 발견되기도 했다.

코로나19 확산 상황이 심각한 탓에 방역 최전선에서 일하는 의사들의 희생도 크게 늘었다.

현지 언론은 인도의사협회를 인용해 올해 2차 유행에서만 의사 244명이 목숨을 잃었다며 "이 가운데 50명은 16일 하루 동안 숨졌다"고 보도했다.

지난해 1차 유행 때 사망한 의사 수는 736명이라 지금까지 코로나19로 사망한 의사 수는 누적 1000명에 육박하게 됐다.

신규 확진자 수는 26만3533명이다. 지난 7일 41만4188명으로 정점을 찍은 뒤 감소 추세가 이어지고 있다.

누적 확진자 수는 2522만8996명으로 미국에 이어 세계 2위다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr