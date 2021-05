렉서스, 전동화 모델 전세계 누적판매량 200만대 돌파

2025년까지 10종 이상의 전동화 모델 선 보일 예정

[아시아경제 유제훈 기자] 렉서스가 하이브리드 자동차(HEV) 등 전동화 모델 누적 판매량 200만를 달성했다.

렉서스는 지난 4월 말 기준 글로벌 전동화 모델 누적판매량이 200만대를 돌파했다고 18일 밝혔다.

렉서스는 지난 2005년 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델인 RX 400h 출시 이후 전동화 라인업을 지속 확대해 왔다. 그 결과 현재 전 세계 90여개국에서 HEV, 전기차(BEV) 등을 포함한 9개 차종의 전동화 모델을 판매하고 있으며, 판매 비중도 지난해 기준 약 33%까지 성장했다.

아울러 전동화 판매 확대에 따른 이산화탄소(CO2) 배출량 감소효과도 누계 약 1900만t에 이르렀다. 이는 지난 15년간 매년 약 30만대에 해당하는 승용차가 배출하는 CO2양과 맞먹는다.

렉서스는 향후에도 전동화 모델의 보급에 속도를 낼 방침이다. 오는 2025년까지 10종 이상의 전동화 모델을 포함해 20종의 신차 및 개량 모델을 출시, 가솔린 차량의 판매 비중을 뛰어넘겠단 목표다. 특히 2021년 양산형 모델엔 첫 플러그인하이브리드차(PHEV)를, 2022년엔 새로운 BEV 전용모델을 선보인다.

렉서스는 "앞으로도 지속가능한 사회 실현을 위한 모든 가능한 활동을 지속 추진할 것"이라면서 "자동차의 재미와 즐거움 추구를 위해 노력, 고객의 니즈 다양화에 맞춘 차량 개발에 힘써 나갈 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr