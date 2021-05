마포구, 학습동아리 최대 100만원 지원

구, 학습동아리 지원사업 공모, 26~ 28일 방문·우편 접수...7명 이상 성인 학습동아리 대상 강사료, 교재비, 재료비, 인쇄비 등 지원

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 지역 내 학습동아리를 대상으로 다양하고 지속적인 학습 및 봉사활동을 지원하기 위한 ‘2021년 마포구 학습동아리 지원사업’을 공모한다.

마포구 평생학습센터에 등록된 학습동아리로 마포구에서 활동 중이며 정기적인 학습활동을 하고 있는 7인 이상으로 구성된 성인 학습동아리는 모두 신청이 가능하다.

학습활동 및 사회참여활동보조 분야에서 지원받을 수 있으며 강사료, 교재비, 재료비, 인쇄비 등이 지원 항목이다. 다만 단순 소모임이나 강사가 학습대표인 경우, 동일한 내용으로 행정기관의 보조금을 받는 경우, 특정단체의 이익을 위한 사업이나 일회성 행사, 정치 및 종교적 목적을 위한 사업 등은 지원에서 제외된다.

지원 금액은 학습동아리별로 최대 100만원, 총 20개 동아리를 지원할 예정이다.

구는 접수된 프로그램을 자체 심의한 뒤 마포구 지방보조금심의위원회의 심의 결과에 따라 최종 지원 대상을 결정하게 된다.

결과는 6월 중 개별 통지할 예정이며, 선정된 동아리는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역지침을 준수해 프로그램을 운영해야 한다.

신청을 원하는 학습동아리는 사업신청서, 사업계획서, 동아리대표 신원 증빙서류, 학습동아리 기관·단체 소속 확인서를 작성해 오는 5월26일부터 28일까지 마포구 평생학습센터(합정동 딜라이트스퀘어 1층)에 방문 또는 우편 접수하면 된다.

이번 공모와 관련된 기타 자세한 사항은 마포구 평생학습센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

유동균 마포구청장은 “앞으로도 학습동아리에 대한 지원방안을 다양하게 늘려나갈 계획”이라며 “가장 작은 단위의 학습공동체인 학습동아리를 지원해 지역사회 학습경쟁력을 강화하고 학습자의 요구를 반영한 동아리 발굴로 다양한 교육기회를 제공할 수 있으리라 생각한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr