송파구 장지동주민센터 복합청사 건립

여가·문화·복지 아우르는 복합 커뮤니티시설 건립 ...올해 기본구상안 수립, 2022년 착공 예정

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 노후화된 장지동주민센터를 문정동 136번지 일원에 여가·문화·복지 기능을 담은 복합청사로 새롭게 건립한다.

1996년에 건립된 기존 청사는 공간이 협소하여 증가하는 행정수요에 대응하기에 부족했고, 새로운 행정·문화공간 조성의 필요성이 제기돼 왔다.

이에 구는 문정동 136번지 일원 주택재건축정비사업 추진과 함께 ‘장지동 복합청사’ 건립을 최종 결정했다.

새로 건립될 장지동 복합청사는 여가·문화·복지·행정을 아우르는 복합 커뮤니티시설로 거듭날 것이다. 이를 위해 올해 하반기까지 기본구상 및 타당성 조사 작업을 통해 미래수요와 기능을 예측하고 건축규모 산정, 청사 배치, 공간 계획 등 합리적인 건축안을 마련해 2022년 착공을 목표로 건립을 추진할 방침이다.

이로써 송파구는 이미 착공에 들어간 잠실본동·풍납2동주민센터와 거여·마천 종합발전계획에 따라 추진 중인 마천1동주민센터, LH와 함께 진행 중인 방이2동주민센터 복합개발 등 노후화된 동청사 개선에 속도를 높여 주민 편의 증진도 기대할 수 있게 됐다.

박성수 구청장은 “민선 7기 주요 공약사업인 지역내 노후 동청사 개선을 위해 5개 동청사 신축이 진행 중”이라면서 “차질없는 사업추진으로 주민과의 약속을 지키고 오금동·삼전동·송파2동주민센터 등 열악한 시설도 주민이 원하는 공간으로 다시 건립할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

