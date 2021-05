안철수-김부겸 훈훈한 만남…"진즉 총리하시지" "자주 뵙겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표가 17일 김부겸 국무총리에 기대감을 드러냈다.

이날 국회 국민의당 대표실에서 김 총리의 예방을 받은 안 대표는 "현재 코로나 극복, 민생문제 해결, 포스트 코로나 시대에 경제가 다시 활력을 찾기 위한 준비작업, 모두 다 필요한 중요한 시기에 이 일을 가장 잘하실 분이 총리로 오셔서 기대가 크다"며 "앞으로도 국민통합과 협치를 통해 남은 정권 1년 동안 많은 문제를 해결하기를 진심으로 바란다"고 말했다.

안 대표는 "김 총리 하면 저에게는 가장 먼저 떠오르는 것이 국민 통합"이라며 "정말 몸을 던지셔서 국민 통합을 위해 그리고 지역주의타파를 위해 누구보다 열심히 싸우신 분 아니냐"고 평가했다. 그는 "조금 더 빨리 총리가 되셨으면 국정 기조가 좀 더 좋은 쪽으로 바뀌지 않았을까 하는 그런 아쉬운 마음까지 들 정도"라고 말했다.

안 대표는 "김 총리와 마지막으로 말씀을 나눈 게 작년 2월 18일 대구 지하철 화재참사 17주기 행사장이었다"며 "그때가 아침에 대구에서 처음으로 지역 감염자가 발견이 됐던 바로 그날이었다. 당시 옆에 행정안전부 장관 마치신 직후여서 옆에 앉아계신 총리님께 심상치가 않은데 어쩌면 대규모 확산으로 이어질 수도 있으니 신경을 쓰시면 좋겠다고 말씀을 드렸던 기억이 난다"고도 언급했다.

김 총리는 "지난해 그 현장에서 저는 안타까워서 그렇게밖에 될 수 없는 것이냐고 했더니, 감염병의 참상이 그런 거니까 대규모 유행할 조짐을 준비를 단단히 해야 할 거란 말씀하셨다"면서 "나중에 보니까 역시 전문가로서 대표님의 안목이 저희하고는 달랐다고 생각하고, 저희가 그때 좀 더 대처했더라면 하는 그런 안타까움을 갖고 있다"고 언급했다.

김 총리는 "앞으로 문재인 정권 남은 1년 동안 의회에서 어떤 형태로든 납득이 되지 않은 그런 정책은 저희가 밀고 가기 어려울 것 같다"며 "여러 가지 의견들을 가지고 저희가 자주 찾아뵙도록 하겠다"고 밝혔다. 그는 "말씀 주신 것 중에 결국은 우리 사회가 맞닥뜨리고 있는 코로나19의 극복이나 양극화 이런 부분들은 어느 한 정치세력, 어느 하나의 가치만 가지고는 도저히 감당할 수 없는 공동체 전체에 대한 위협이라 생각한다"며 "저나 정권 내에 있는 장관들이 모두 다 진지하게 우리의 문제를, 현실을 정확하게 와서 보고드리고, 도움도 요청하고, 호소도 드리는 식으로 국정운영을 하겠다"고 약속했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr