정기구독 플랫폼 ‘꾸준’ 제휴할인 이벤트

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 ‘꾸준(KKUJUN)’과 함께 ‘IBK X 꾸준 정기구독 20% 할인’ 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다. 이벤트 대상은 다음 달 말까지 기업은행 입출금 계좌를 카카오페이에 처음 등록한 고객이다.

대상 고객에게는 ‘꾸준’에서 정기구독 서비스 이용 시 사용 가능한 ‘20%할인쿠폰’을 제공한다. 쿠폰은 다음 달부터 문자메시지로 발송된다.

또 ‘꾸준’ 앱에 링크된 이벤트 페이지를 통해 ‘IBK주거래생활금융통장’을 개설하고 카카오페이 결제계좌로 등록한 선착순 100명에게는 카카오페이머니 1만원을 제공한다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 고객 수요와 트렌드에 부합하는 제휴를 통해 다양한 이벤트를 선보일 것”이라고 말했다.

