광주 북구, 누리집에 공공서비스 예약신청 안내 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 공공서비스 중 예약이 필요한 사이트를 한눈에 알아 볼 수 있도록 북구청 누리집에 예약신청 종합 안내 서비스를 제공한다고 17일 밝혔다.

이번 서비스는 직접 운영하는 예약신청 사이트와 민간위탁시설 등 수요가 많은 사이트 정보를 담아 주민이 보다 편리하게 공공서비스를 이용할 수 있게 했다.

안내사항으로는 ▲교육·체험 ▲문화·공연 ▲시설대관 ▲여권신청 등 교육 프로그램부터 체육시설, 드론비행연습장 예약까지 다양한 정보를 확인 할 수 있다.

예약신청 서비스를 이용하고자 하는 주민은 북구청 대표 누리집 화면에 있는 소통광장 또는 예약신청 바로가기 메뉴 선택 후 해당 누리집으로 이동해 필요한 예약을 신청하면 된다.

한편 북구는 정기적인 빅데이터 분석을 통해 다양한 구정 현황을 대표 누리집에 카드뉴스로 안내하고 있으며 최근 주민이 많이 찾는 메뉴 위주로 디자인을 개선하는 등 이용자 중심의 누리집 구현을 위해 노력하고 있다.

문인 북구청장은 “많은 분들이 다양한 정보를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 주민친화형 누리집을 운영해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr