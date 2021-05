[아시아경제 온라인이슈팀] 성우 겸 방송인 서유리가 리즈 미모를 자랑했다.

서유리는 16일 자신의 인스타그램에 "사진찍는거 즐겁"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진을 본 팬이 "왜 세월이 지날수록 리즈 갱신이신지?"라며 칭찬하자 서유리는 "푹 잘 먹고 잘 쉬어서 그래요"라고 답하기도 했다.

지난해 서유리는 몸무게 47kg대를 인증하며 다이어트에 성공했음을 알린 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr