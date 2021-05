국민의힘 윤영석 의원, 당 대표 출마 선언 "혁신의 리더십 가진 사람이 당 대표 해야"

정권 교체 각오로 당 대표 출마 선언한 윤영석 의원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 윤영석 의원(경남 양산 갑구)이 17일 오전 경남도의회에서 기자회견을 열고 당 대표 출마를 선언했다.

윤 의원은 "내년 정권교체와 정권교체 이후의 성공적인 국정 운영을 위해 국민의힘의 새로운 비전과 대안을 만들 수 있는 혁신의 지도력을 가진 사람이 당 대표자가 돼야 한다"고 밝혔다.

이어 "수도권 대 영남, 초선 대 다선 등의 소모적이고 대결적인 논쟁은 당의 혁신과 정권 교체에 아무런 도움이 되지 않는다"며 진부한 중진과 의욕 충만한 초선의 소통과 단합을 이끌 수 있는 본인이 최고의 당 대표자 적임자임을 강조했다.

윤 의원은 디지털 플랫폼 정당 구축을 약속했다. 4차 산업 시대에 걸맞은 21세기형 정당으로 국민의힘도 바꿔야 한다는 것이다.

윤 의원은 "정치에 정보통신기술, 디지털 기술을 접목해 국민의 참여민주주의가 활성화될 수 있도록 정당의 패러다임을 바꾸겠다"고 약속했다.

아울러 당 대표가 되면 포스트 코로나 시대의 디지털 전환과 양극화와 불평등 해소를 위한 사회보장 정책, AI와 4차 산업혁명 선도를 위한 산업 등 구체적인 로드맵을 제시하겠다고 전했다.

기자회견을 마무리하며 윤 의원은 "저는 오직 대한민국만 생각하고, 국민만 바라보며, 국민의힘과 대한민국의 성공을 향해 힘차게 달려 나가겠다"며 국민과 당원의 지지를 호소했다.

