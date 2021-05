경찰청장 "백신 미접종 경찰관, 인사 불이익 없다"

"인권위 진정 내용 아직 통보 안돼…향후 조사 협조"



가상화폐 취득 금지 논란

"이해충돌 방지 위해 지침 재차 강조"

[아시아경제 이관주 기자] 코로나19 백신 '강제 접종' 논란에 일선 경찰관이 국가인권위원회에 진정을 제기한 데 이어 가상화폐 신규 취득 금지 지침으로 경찰 내 여론이 들끓는 가운데 김창룡 경찰청장이 "인사상 불이익은 없다"며 적극적인 설명에 나섰다.

김 청장은 17일 기자간담회 서면 자료를 통해 "인권위 진정 관련 구체적인 내용을 통보받은 바 없다"며 "향후 조사에 협조하겠다"고 밝혔다.

앞서 경찰 내부에선 지휘부가 사실상 코로나19 백신 접종을 강요했다는 비판이 지속적으로 제기됐다. 한 경찰관은 지난달 30일 인권위 홈페이지를 통해 경찰 지휘부가 직원들의 인권을 침해했다는 취지의 진정을 내기도 했다.

일각에서 백신 미접종 경찰관에 대한 불이익을 우려하는 반응이 나오는 데 대해 김 청장은 "백신 접종 여부와 인사하고는 상관이 없는 사안"이라고 못을 박았다. 또 백신 접종 뒤 이상반응과 관련해서는 "현재 시·도경찰청별 이상반응자 대상 전담 케어요원 지정 등 지원 태스크포스(TF)를 구성·운영하고, 국가보상 및 공상 신청 절차를 지원하고 있다"면서 "이외에도 기금을 활용한 위로금 등 추가 방안을 마련해 이상 반응을 호소하는 직원을 지원할 수 있도록 하겠다"고 설명했다.

지난달 26일부터 이달 8일까지 진행된 경찰관 예방접종에는 전체 대상자 11만7579명 중 8만5000여명(72.6%)이 예약해 8만4000여명(71.7%)이 1차 접종을 마쳤다.

아울러 김 청장은 최근 수사·청문부서 직원들의 가상화폐 신규 취득을 금지하는 공문을 보낸 것과 관련한 재산권 침해 논란에 대해서는 "가상통화 보유·거래에 대한 지침은 2018년 인사혁신처 주관으로 전 부처에 시행돼 오던 것"이라며 "최근 가상통화 거래가 급증함에 따라 관련 수사 등 직무수행 시 내부 정보를 활용한 이해충돌 상황을 방지하기 위해 가상통화 보유와 거래에 대한 지침을 재차 강조한 것"이라고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr