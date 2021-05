▶고계원씨 별세, 고영태(KBS 기자·전 경인방송센터장)씨 장모상=15일 서울 연세대 신촌장례식장 7호실, 발인 18일 오전 9시, 장지 경기 용인공원묘원. 02-2227-7500

