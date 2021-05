긴급사태 약발도 안듣는데…"도쿄올림픽 강행하면 다 죽는다" 취소론 '활활'

[아시아경제 권서영 기자] 일본에서 코로나19 신규 확진자가 일부 지역의 긴급사태 발효 후에도 연일 6천 명대로 나오고 있는 가운데 도쿄올림픽 개최를 반대하는 목소리가 지속적으로 이어지고 있다.

13일(현지시간) 일본의 대형 전자상거래업체 라쿠텐의 미키타니 히로시 최고경영자(CEO)는 CNN 비즈니스 방송과의 인터뷰에서 도쿄올림픽의 개최 강행은 '자살 임무'라고 비판했다. 그는 일본 정부의 태도에 대해 "백신 접종이 매우 늦게 진행되는 만큼 전 세계인이 모이는 국제 올림픽을 개최하는 것은 위험 요소가 너무 큰 일"이라고 언급했다.

이어 그는 "인도와 브라질 등 많은 나라가 여전히 (코로나19로) 고통을 받고 있다. 아직은 축하할 때가 아니다"라며 "일본 정부를 설득하려 했지만 지금까지는 성공적이지 못했다", "여러 정부 관계자와 (도쿄 올림픽의 취소 가능성을 두고) 수차례 논의했지만 많은 이가 올해 올림픽의 개최를 지지하지 않는 추세다"라고 밝혔다.

그 외에도 소프트뱅크의 손정의 CEO, 도요카의 나가타 준 최고운영책임자(COO) 등이 올림픽 개최와 관련하여 우려하는 목소리를 냈다. 일본의 대중 여론 역시 크게 다르지 않다. 10일 발표된 일본 현지의 여론조사 결과에 따르면 응답자의 59%가량이 올림픽을 취소해야 한다고 응답했다. 올림픽 취소를 요구하는 온라인 청원에도 수십 명이 동의한 것으로 알려졌다.

이런 여론은 비단 일본 국내에서만 확산된 것이 아니다. 미국의 일간지 뉴욕타임스(NYT) 역시 도쿄올림픽의 개최에 회의적인 입장을 내놓았다. 12일(현지시간) 뉴욕타임스에는 줄스 보이코프 미 퍼시픽대 정치학과 교수가 쓴 '올림픽은 너무 위험, 취소해야'라는 제목의 칼럼이 실렸다.

이 칼럼은 일본의 자민당과 국제올림픽위원회(IOC)가 현 상황에서 올림픽을 강행하려는 것은 오직 "돈 때문"이라고 지적했다. 이는 IOC의 매출이 대부분 방송사에서 지불하는 올림픽 중계권료와 올림픽 파트너로 선정되는 기업으로부터 나오기에, 결국 IOC 측이 금전적인 이익을 포기하지 못할 것이라는 지적이다.

또한 이 칼럼은 IOC가 내세운 명분인 '선수 우선주의' 역시 참가자의 코로나19 감염에 대한 책임을 선수 본인에게 전가하려는 태도와 반대된다며 비판했다. 이어 "도쿄올림픽은 반드시 취소돼야만 한다. IOC는 늦었지만 올바른 결정을 내리라"고 강조했다.

한편 일본 정부는 올 7~9월 예정된 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 코로나19 확산을 억제하기 위해 지난 7일 도쿄 등지의 긴급사태 발효 시한을 이말 말까지 연장하는 등 대책 수위를 높였지만 이후로도 계속된 변이 바이러스가 확산과 반복되는 긴급사태 선포로 외출 자제 분위기가 느슨해진 영향으로 신규 감염자가 줄지 않는 상황이다.

NHK방송에 따르면 15일 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자는 도쿄 772명을 포함해 총 6천422명(오후 8시 기준)으로 집계됐다. 일본의 하루 확진자 수가 6천 명을 넘은 것은 검사건수 감소로 확진자가 상대적으로 적게 나오는 월요일을 제외하면 지난 7일 이후 8일째다.

