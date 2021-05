홈플러스, 수박 할인 판매…“두들겨 보지 않아도 달디 단 수박”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 16일 전국 점포에서 초고당도 수박, 당도선별 수박, 까망꿀수박, 깎아먹는 애플수박 등 수박 전 상품을 최대 3000원 할인 판매하는 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사를 통해 선보이는 ‘12브릭스 이상 초고당도 수박’은 홈플러스에서만 살 수 있는 상품이다. 당일 수확한 수박을 비파괴 선별기로 12브릭스 이상의 초고당도 수박만 선별해 선보이기 때문에 매장을 찾는 소비자들은 일일이 수박을 두들기며 고를 필요가 없다.

홈플러스 관계자는 “여름이 다가오자 수박을 찾는 고객이 부쩍 늘었기에 모든 상품을 저렴하게 구매할 수 있는 행사를 기획하게 됐다”며 “까다로운 재배 과정과 당도 선별을 거쳐 달고 맛있는 상품만 준비한 만큼 올 여름 많은 고객이 찾을 것”이라고 말했다.

