CJ올리브영, 온라인몰서 ‘프리미엄 뷰티 페어’…최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 23일까지 공식 온라인몰에서 해외 유명 프리미엄 브랜드를 최대 20% 할인 판매하는 ‘프리미엄 뷰티페어’ 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서는 크리니크, MAC, 에스티로더, 바비브라운, 투페이스드 등 올리브영에 입점한 프리미엄 브랜드 20개의 전 품목을 최대 20% 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 서울 지역에 한해 즉시 배송 서비스 ‘오늘드림’으로도 주문 가능하다.

행사 기간 동안 매일 다른 상품을 특별한 가격에 판매하는 ‘오늘의 특가’ 행사도 진행한다. 16일에는 ‘정샘물 스킨 누더 파운데이션'을 25%을 할인 판매한다.

프리미엄 화장품 구매 시 ‘프리미엄 럭키 드로우’ 이벤트 응모권을 지급한다. 응모권은 구매 수량에 따라 최대 5장까지 발급된다. 당첨자에게는 디올 북 토트 스몰 백(1명), 에르메스 트윌리 스카프(20명) 등 푸짐한 경품을 증정한다. 이벤트 페이지를 통해 오프라인 매장과 모바일 앱에서 프리미엄 화장품 구매 시 사용 가능한 최대 3000원 추가 할인 쿠폰도 발급받을 수 있다.

올리브영은 성년의 날을 맞아 전국 주요 매장에서 프리미엄 브랜드의 대표 상품을 1+1이나 추가 증정으로 구성한 선물 아이템을 대거 선보인다. 바비브라운 엑스트라 립 틴트 듀오, 에스티로더 갈색병 세럼 등의 기획 세트를 최대 20% 할인 판매한다.

올리브영 관계자는 “MZ세대가 명품 시장의 주 소비층으로 급부상하면서 온라인몰을 통한 프리미엄 화장품 구매도 지속적으로 증가하는 추세”라며 “독보적인 뷰티 리테일러로서 해외 유명 프레스티지 브랜드의 입점을 확대하는 동시에 MZ세대의 겨냥한 올리브영만의 차별화된 혜택을 강화해나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr