[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 14일 홍제천에서 2021년 ‘마포 하천정화활동 추진단’ 발대식을 개최했다.

이 날 행사에는 주민, 관계자 등 40여명이 참여한 가운데 하천정화활동을 전개, 하천정화활동 추진단에게 활동 교육을 진행했다.

아울러 구는 ‘마포 하천정화활동 추진단‘을 운영, 하천 등 생활 주변 취약 지역을 집중 관리할 계획이다.

유동균 마포구청장은 "하천 정화 추진단을 통해 구민에게 보다 쾌적한 하천 환경을 제공, 많은 분들이 하천의 소중함에 대해 생각할 수 있는 좋은 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

