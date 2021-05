코로나19로 농번기 일손부족 농가 돕기 나서

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 창원시새마을회는 14일 창원시 의창구 동읍 단감 농장에서 농촌 일손 돕기 봉사 활동을 했다.

이번 봉사활동에는 김흥만 의창·성산구협의회장, 이경옥 의창·성산구부녀회장을 포함해 창원시 새마을지도자 50여명이 참가했다.

이날 작업은 열매의 생장이 원활할 수 있도록 가지에 열린 꽃을 솎아내는 작업으로 특히 코로나19 감염 예방을 위한 개인 위생관리 및 방역에도 철저히 했다.

장기영 창원시새마을회장은 "농촌 인구 고령화로 일손이 부족한 농가에 조금이라도 도움을 드리기 위해 농촌 일손 돕기를 추진했다"며 "앞으로도 회원들과 함께 어려운 이웃들을 돕는 일에 창원시새마을회가 참여하겠다"고 전했다.

창원시새마을회는 창원시 55개 읍면동별로 협의회, 부녀회, 문고 조직이 운영되는 봉사 활동 단체이다.

