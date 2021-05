신광식 GIST 감사, 광주 자치경찰위원회 위원 위촉

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(GIST, 지스트)은 감사실 소속 신광식 감사가 광주광역시 자치경찰위원회 위원으로 위촉됐다고 14일 밝혔다.

임기는 지난 10일부터 2024년 5월 9일까지 3년이다.

신광식 감사를 포함해 법조계 2명, 학계 2명, 시민단체 1명, 언론계 1명, 전직 경찰 1명 등 분야별 전문가들로 구성된 광주 자치경찰위원회는 학교폭력, 아동·여성 관련 범죄, 교통법규 등 민생치안 업무를 담당하는 자치경찰의 지휘부로서 담당 공무원의 임용 및 예산·인력·정책 등의 심의·의결권을 갖고 독립적 업무를 수행하게 된다.

신 감사는 “광주 시민들의 목소리에 귀를 기울이고 주민 친화적인 치안활동을 활성화함으로써 자치경찰제가 조기에 정착할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 신 감사는 광주지방변호사회 부회장을 역임했으며, 현재는 지스트 비상임 감사, 광주시교육청 고문변호사, 광주시 고려인마을 무료법률지원단 위원 등 법률전문가로서 지역사회에 활발한 활동을 하고 있다.

