홈플러스 여성노동자들이 13일 서울 광화문 디타워 MBK 앞에서 운영사 MBK파트너스의 주요 점포 폐점 매각을 규탄하는 기자회견을 열고 집단삭발을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.