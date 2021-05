[아시아경제 이선애 기자] 두산중공업은 임시주주총회를 열고 두산인프라코어 분할합병 승인의 건을 원안대로 의결했다고 13일 공시했다. 합병기일은 오는 7월1일이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr