광진구, 가정의 달 맞아 이웃사랑 실천 이어져

광진구, 지역 곳곳에서 소외된 이웃을 위한 따뜻한 손길 이어져... 가족과 함께 참여할 수 있는 공모전 및 예술 공연도 펼쳐져

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 가족 간 만남이 어려운 코로나19 상황 속에 가정의 달을 맞이함에 따라 지역사회와 함께 다채로운 이웃사랑 실천을 이어가고 있다.

우선, 김선갑 구청장은 어린이날을 기념해 공동생활가정과 광진구 우리동네키움센터를 찾아 근무자를 격려, 아이들과 소통하는 시간을 가졌다.

또, 능동 저소득가정 초등학생을 대상으로 학용품과 과제세트 등 선물 꾸러미를 선물하고, 중곡3동 기초수급자와 한부모 가정 아동 등에게는 온누리상품권을 전달했다. 중곡2동 저소득 어린이에게는 음료, 간식 등을 담은 선물 꾸러기를 전달하고, 구의2동 관내 아동복지시설 아동에게는 의료, 학용품 등 아동이 희망하는 ‘새싹지원 꾸러미’를 지원했다.

더불어, 어버이날을 맞아 어르신에 대한 존경과 감사의 마음을 담은 감사 행사도 곳곳에서 열렸다. 김 구청장은 광진노인종합복지관과 자양종합사회복지관 경로식당, (사)대한노인회광진구지회를 방문해 어르신들에게 감사의 마음을 전했다. 이와 함께 기존 대체식과 함께 특식을 추가 지원, 마스크, 손소독제가 담긴 코로나19 방역물품 세트를 전달했다.

중곡종합사회복지관은 3일부터 7일까지 이용자 가정에 방문, 카네이션을 달아드리고 식료품 키트를 전달, 광장종합사회복지관에서도 4일부터 7일까지 어르신 가정에 개별 방문했다.

중곡2동 중장년 저소득 1인가구에는 자원봉사캠프에서 마련한 송편과 음료수를 개별 포장하여 전달, 중곡4동 75세 이상 홀몸 어르신을 대상으로 카네이션을 달아드리고, 건강 먹거리와 어린이들이 작성한 손편지 카드를 전달했다. 광장동 홀몸 어르신에게는 반려식물화분을 전달하여 코로나19로 지친 몸과 마음에 활력을 전했다.

이어 구의1동 거동불편 저소득 어르신을 대상으로 미역국과 도가니탕, 육개장을 나눠주며 안부를 확인하는 시간을 가졌다. 주민들 간 이웃사랑도 이어져 자양1동 새마을부녀회는 홀몸어르신과 소외계층 어르신을 직접 찾아 뵙고 밑반찬을 전달, 자양2동 학생들로 구성된 선화마음봉사단은 에코백을 제작한 후 생필품을 담아 홀몸어르신과 1인 중장년 가구에게 전달한다.

아울러 구는 가정의 달을 맞아 가족들이 함께 참여할 수 있는 다양한 공모전도 개최한다. 먼저 집에서 즐길 수 있고, 친구들에게 공유하고 싶은 놀이 활동을 영상으로 공유하는 ‘우리집 방콕놀이 올림PICK’ 공모전을 17일까지 진행한다. 또 광진구건강가정·다문화가족지원센터에서 부부의 날을 맞아 21일까지 ‘우리의 동고동락 순간’, ‘붕어빵 부부’를 주제로 ‘부부 사진·부부사행시 공모전’을 개최하고, 6월 11일에는 비대면 ‘부부특강’도 연다.

이 밖에도, 광진문화재단은 코로나19 장기화로 지친 구민들에게 잠시나마 가족들과 함께 힐링할 수 있는 시간을 제공하기 위해 ‘2021년 힐링 프로젝트’를 추진한다. ‘2021년 힐링 프로젝트’는 출근 시간대 횡단보도에서 진행되는 게릴라 공연 ‘출근길 퍼포먼스’와 광진구 지역 예술가들이 동네 곳곳을 찾아가 공연을 펼치는 ‘동네 한 바퀴’로 꾸며진다. 특히, 13일 어린이회관 야외 주차장에서는 가족 이야기를 담은 영화 ‘미나리’를 상영한다.

한편, 김선갑 광진구청장은 어린이날, 어버이날, 스승의 날, 성년의 날, 부부의 날 등 각 기념일별 영상 메시지를 제작해 구민들에게 축하와 감사의 인사를 전했다.

김 구청장은 “가정의 달 5월이지만 코로나19 상황이 장기화되면서 모두 몸과 마음이 지쳐있을 것이다”라며 “그래도 소외된 이웃을 살펴보고, 자주 못 보던 가족들과 감사의 마음을 전하며 주변 사람들을 챙길 수 있는 달이 됐으면 한다”고 말했다. 이어 “코로나19를 막을 수 있는 유일한 방법은 백신접종이다”라며 “구민의 건강을 지키고 일상을 회복하기 위해 백신 접종을 안전하고 신속하게 추진하고 있으니 편안한 마음으로 접종에 동참해주기를 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr