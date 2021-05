포항시, 온라인 대학진학박람회 … 97개 대학 참여

6월4~10일 온라인으로 진행 … 17일부터 사전접수 진행

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 다음달 4일 온라인으로 전국 97개 대학이 참여한 가운데 '2022학년도 대학진학박람회'를 ’를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 박람회는 전국 97개 대학 입학사정관이 사전 접수한 수험생 또는 학부모를 대상으로 6월4일부터 10일까지 7일간 운영된다. 대학관, 특강관, 컨설팅관으로 나눠져 있다.

대학관은 대학별 대입정보제공 및 1대1 개별입시상담과 대학별 전형 입시설명회가 있다. 개별입시상담은 상담을 원하는 대학별 아이콘을 클릭해 상담신청이 가능하다. 대학별 상담 가능 일시가 다르므로 반드시 미리 확인해야 한다.

온라인 대학입시 설명회는 대학교별 일정에 따라 박람회 플랫폼과 포항시진로진학지원센터 유튜브 채널에서 실시간으로 진행된다.

6월4일에는 KAIST·부경대·경북대·한양대·동국대, 5일에는 육군사관학교·성균관대·UNIST·청주교대·서강대, 6일에는 명지대·동아대·포항공대·고려대(세종)·차의과학대 순서로 이뤄진다. 또한, 경희대·중앙대·숙명여대·울산대·공군사관학교·해군사관학교 등은 사전 촬영한 설명회 영상으로 제공된다.

특강관은 같은달 4일부터 6일까지 매일 오후 2시부터 2시간 동안 박람회 플랫폼과 포항시 진로진학지원센터 유튜브 채널에서 실시간으로 진행된다.

포항시 교육청소년과 관계자는 "이번 2022학년도 온라인 대학진학박람회를 통해 지역 내 수험생 및 학부모들의 입시정보에 대한 갈증이 해소되는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

