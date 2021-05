[아시아경제 송승윤 기자] 서울 동대문경찰서는 동대문구 제기동 일대에서 다세대 주택을 돌며 물건 등을 훔친 혐의(야간주거침입절도)로 A(49)씨를 구속했다고 12일 밝혔다.

경찰 등에 따르면 A씨는 지난달 20일 오후 9시 15분께 제기동 한 다세대 주택에서 침입해 현금 등을 훔친 혐의를 받고 있다. 그는 절단기로 방범창을 뜯고 집에 들어갔으며 인근의 다른 주택에도 같은 방법으로 침입해 노트북 등을 훔쳤다.

경찰은 CCTV 등으로 동선을 추적해 이달 4일 경기도 안산시에서 A씨를 검거했다. A씨는 총 380만원 상당의 현금과 물품 등을 훔친 것으로 전해졌다.

A씨는 과거 절도 등으로 처벌을 받은 전력이 있으며 최근 복역을 마치고 출소한 것으로 알려졌다. A씨는 경찰 조사에서 '출소 후 생활비를 마련하기 위해 범행을 저질렀다'는 취지로 진술했다.

