[아시아경제 박지환 기자] 삼성전자에 이어 LG그룹도 코로나19 백신을 맞는 전 직원들에게 유급휴가를 보장하기로 결정했다.

12일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 사내 게시판을 통해 백신 휴가 기준을 공지했다.

백신을 맞는 전 직원에 접종 당일 하루 유급휴가를 보장한다. 이상 반응이 있으면 의사 소견서 등 증빙서류 없이 접종 후 최대 이틀(접종일 기준)까지 유급휴가를 사용할 수 있다.

이날 LG그룹도 백신 휴가제 도입을 결정했다. 주요 기업 가운데 그룹 차원에서 백신휴가제 도입을 결정한 첫 사례다.

LG그룹은 전 계열사 임직원들에게 백신 이상 반응 여부와 관계없이 접종 당일과 다음날 이틀간 공가(유급휴가)를 주기로 했다.

SK이노베이션, SK하이닉스 등 SK그룹 계열사와 현대자동차 등도 정부 권고에 따라 현재 백신 휴가 도입을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

