금융위, 카카오페이 마이데이터 예비허가

[아시아경제 박선미 기자] 카카오페이가 본인신용정보관리업(마이데이터) 예비허가를 받았다.

금융위원회는 12일 제9차 정례회의를 열고 카카오페이의 마이데이터 영위를 예비허가 했다고 밝혔다. 금융위는 카카오페이가 기존에 마이데이터 유사 서비스를 제공하고 있던 기업인데다 대주주 적격성 등 신용정보법령상 요건을 구비해 마이데이터 서비스를 영위할 수 있다고 판단했다.

카카오페이는 지난해 마이데이터 사업 예비허가 심사를 신청했었지만, 2대주주인 중국 앤트그룹이 감독당국으로부터 제재를 받은 사실이 있는지를 확인받지 못해 심사가 보류된 상태였다.

카카오페이는 이달 안에 금융위에 본허가를 신청할 것으로 예상된다. 이럴 경우 이르면 이달 말, 늦어도 6월 안에 마이데이터 서비스를 재개할 수 있을 전망이다.

금융위 관계자는 "예비허가를 받은 카카오페이를 포함해 마이데이터 예비허가 및 본허가를 신청한 기업에 대해서는 신속하게 마이데이터 허가절차를 진행할 것"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr