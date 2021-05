[아시아경제 배경환 기자] 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹을 수사 중인 수원지검 수사팀(팀장 이정섭 형사3부장)이 12일 이성윤 서울중앙지검장을 직권남용권리행사방해 혐의로 불구속 기소했다.

수사팀은 이 지검장 사건 관할 지역을 감안해 김 전 차관 관련 재판이 진행 중인 서울중앙지방법원에 공소장을 냈다.

이 지검장은 2019년 수원지검 안양지청이 김 전 차관 불법출금 정황을 포착해 수사하려 하자 '출금이 적법하게 이뤄졌다'며 수사를 막은 혐의를 받는다. 이 지검장은 이날 연차를 내고 출근하지 않았다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr