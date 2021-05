산림복지진흥원, 취약계층 일자리 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원이 취약계층의 일자리 지원에 나선다.

산림복지진흥원은 내달 7일까지 ‘2021년 취약계층 산림복지 일자리 창업지원 시범사업’ 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

사업은 복권판매 수익금으로 마련한 녹색자금으로 사회·경제적 약자를 지원하고 국정과제인 ‘좋은 일자리 창출’을 위해 추진된다.

사업 공모자격은 산림복지 전문업을 등록한지 3년이 되지 않은 기관 또는 예비 창업자로 한정되며 참여 인력 중 만55세 이상 고령자, 장애인, 전국 평균 소득의 100분의 60 이하 등 취약계층을 1명 이상 고용할 때 주어진다.

사업 분야는 ▲산림·임업시설 연계사업 ▲도시 숲 연계사업 ▲숲 관광 사업 ▲산촌유학 연계사업 ▲산림레포츠 연계사업 등이며 공모에는 산림복지 분야의 확장성을 고려한 아이디어 제안으로 참여할 수 있다.

산림복지진흥원은 심사기준에 따라 서류·발표심사를 거쳐 총 20개 내외를 선정한 후 최종 선정기관별로 최대 2000만원 상당의 사업화 자금을 지원할 계획이다.

사업에 관한 기타 자세한 내용은 산림복지진흥원 홈페이지에 공지사항을 참조하면된다.

한편 산림복지 전문업 제도는 2016년 3월 ‘산림복지 진흥원에 관한 법률’ 시행에 맞춰 산림복지전문가의 고용 안정과 고품질 산림복지 서비스 제공을 목적으로 마련됐다.

산림복지진흥원 이우진 동반성장지원본부장은 “코로나19로 고용악화가 지속되는 현 상황에서 취약계층의 생계 안정을 위해선 일자리 지원이 중요하다”며 “산림복지진흥원은 앞으로도 지속가능한 일자리 모델을 만들기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

