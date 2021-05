SK바이오팜 1분기 영업이익 759억… 흑자 전환 성공

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 4,500 등락률 +4.23% 거래량 237,566 전일가 106,500 2021.05.12 09:46 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 19억원 규모 의약품 공급계약 체결문재인 뉴딜펀드 '줄줄이' 마이너스외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 이 연결 기준 올해 1분기 1400억원의 매출을 올리며 759억원의 영업이익으로 흑자 전환했다.

SK바이오팜은 연결재무제표 기준 올해 1분기 매출이 1399억8900만원으로 전년 동기 392억8000만원 대비 3464% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 영업이익과 당기순이익도 각각 759억3200만원, 1289억9100만원을 기록하며 흑자전환에 성공했다.

SK바이오팜은 독자 개발한 뇌전증 신약 ‘세노바메이트(엑스코프리®)’의 미국 매출 상승세와 지난 3월 유럽 내 판매 허가에 따른 마일스톤 1억1000만달러(약 1234억원) 유입으로 매출이 전 분기 대비 770% 증가했고, 영업이익은 1294억원 늘어났다고 설명했다. 세노바메이트의 1분기 매출은 116억원에 달한다.

지난 1월 기존 파트너사인 아벨 테라퓨틱스가 안젤리니파마에 인수되면서 SK바이오팜이 보유한 아벨 지분 12% 전량을 안젤리니파마에 매각함에 따른 영업외 수익 504억원도 반영됐다.

SK바이오팜은 미국·유럽·일본에서 세노바메이트의 마케팅 밸류체인을 확보해 새로운 글로벌 성장동력을 창출하기 위해 캐나다·남미 등으로 기술수출도 적극적으로 추진하겠다는 방침이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr