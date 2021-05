원스토어, 하나은행과 '상생협력 디지털금융 제휴' 업무협약 체결

개발자 대상 상품 지원 및 공동 마케팅 등 다방면 업무 제휴

[아시아경제 구은모 기자] 원스토어가 하나은행과 ‘상생협력 디지털금융 제휴’ 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

두 회사는 이번 업무협약을 통해 국내 앱 개발 생태계 선순환 구조 구축에 적극 나선다는 계획이다. 이를 위해 먼저 코로나19 위기 속에서 개발과 운영비 마련에 어려움을 겪고 있는 개발사들에게 시중 최저금리로 이자 부담을 줄여주는 비대면 원스탑 대출 상품을 제공한다.

원스토어가 하나은행과 손잡고 준비한 대출 상품은 ▲하나원큐 보증재단 대출 ▲하나원큐 비상금대출 ▲하나 새희망홀씨대출 등 3종이다. 하나원큐 보증재단 대출은 서류 제출과 지점 방문이 필요 없는 지역 신보 비대면 전용 대출 서비스로 최대 1억원까지 신청할 수 있고, 하나원큐 비상금대출은 서울보증보험 보험증권 담보로 최대 300만원까지 대출 신청이 가능하다. 하나 새희망홀씨대출은 제2금융권 고금리 대환 상품으로 무보증·무담보로 최대 3000만원 한도까지 지원된다.

이달 말부터 제공 예정인 해당 금융 지원은 원스토어 협력사로 등록된 개인사업자와 개발자를 대상으로 하며, 이들 중 원스토어 내 한 번이라도 콘텐츠를 올린 적이 있는 사업자와 개발자라면 누구나 신청할 수 있다. 대출 신청은 원스토어 개발자 센터 홈페이지를 통해 하나은행 인터넷 뱅킹 접속 후 간단한 개발자 검증 과정을 거치면 된다.

아울러 두 회사는 원스토어 앱에서 제공되는 계좌결제수단에 하나은행 계좌를 등록한 후 결제 시 다양한 혜택을 제공하는 ‘하나은행 결제계좌 등록 프로모션’도 공동으로 진행할 예정이다.

이재환 원스토어 대표는 “이번 업무협약은 건전한 콘텐츠 생태계 조성을 위해 업계와 상생해 온 원스토어가 어려운 상황에 있는 개발사들께 실질적인 도움을 드리기 위해 추진했다”며 “원스토어와 하나은행의 지원을 통해 중소 앱 개발사 및 개발자들이 더 좋은 앱과 콘텐츠를 제작하는 데 집중할 수 있게 되길 바란다”고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr