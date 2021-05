[아시아경제 송승섭 기자]한국FPSB가 국제재무설계사(CFP) 자격인증기관인 국제FPSB 소속 16개국과 글로벌 직무분석을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 직무분석은 CFP 자격인증자의 재무설계 전문능력과 기술을 확인하는 사업이다. 한국은 오는 20일부터 3600여명을 대상으로 실시된다.

분석결과는 CFP 교육과정과 자격시험의 평가항목에 반영될 계획이다.

한국FPSB는 재무설계 국제표준 준수와 자격인증자 양성에 도움이 될 것이라고 평가했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr