유은혜 부총리, 7개 연구기관장과 사회정책 중점과제 논의

사회정책 성과 점검·정책 방향 모색

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 12일 정부세종청사에서 한국직업능력개발원, 한국개발연구원, 한국노동연구원, 한국보건사회연구원, 한국여성정책연구원, 한국청소년정책연구원, 한국교육개발원 등 7개 사회정책 분야 연구기관장과 간담회를 개최한다.

간담회에서 유 부총리는 문재인 정부의 포용국가 사회정책의 성과를 공유하고 국정 과제 완수를 위한 핵심 과제를 논의한다.

정부 마무리 단계에서 점검체계를 마련해 그간 추진했던 정책들을 점검하고 미흡한 부분을 보완해 촘촘한 사회안전망을 구축한다는 계획이다.

코로나19 이후 사회 변화와 충격에 선제적으로 대비하고 국민들이 공정한 사회에서 안전한 삶을 영위할 수 있도록 지원하는 방안을 모색한다.

유 부총리는 "코로나19 장기화에 따라 사회적 취약 계층을 지원하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "정책 사각지대에 놓인 국민이 없도록 사회 분야 연구기관과 긴밀히 협력해 정책을 추진할 것"이라고 말했다.

