G마켓·옥션, 빅스마일데이 ‘래플딜’ 인기…당첨시 최대 92% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 오는 18일까지 인기 브랜드 상품을 최대 92% 파격 할인가에 선보이는 ‘래플딜’을 진행한다고 12일 밝혔다. 연중 최대 쇼핑축제 ‘빅스마일데이’에서 진행하는 이벤트로, G마켓과 옥션에서 매일 자정 새로운 상품을 공개한다.

래플딜은 구매를 원하는 고객을 대상으로 응모를 받아 추첨식으로 당첨된 고객에게만 상품을 판매하는 것을 말한다. 이번 빅스마일데이 래플딜은 MZ 세대에게 폭발적인 반응을 일으킬 만한 상품을 매일 한 가지씩 엄선해 선보인다. 상품은 매일 밤 12시에 업데이트되며, 응모 결과는 다음날 오전 10시에 발표한다.

행사 첫날인 지난 10일 애플 에어팟 맥스를 기존 판매가 대비 26% 할인한 가격에 판매했는데 30명 당첨 이벤트에 10만명 이상이 응모했다. 12일 래플딜은 디올과 리모와가 컬래버레이션 해 출시한 하드케이스백을 기존 판매가 대비 67% 할인한 가격에 판매한다. 가로 크기가 약 20cm인 미니 사이즈 백이지만 내부 수납공간이 넉넉하고 가죽으로 되어 있다. 구매 가능 인원은 총 5명이다. 13일엔 500만원 상당의 퍼스트 클래스 항공권을 90% 할인해 가격에 판매한다.

이베이코리아 관계자는 “오직 빅스마일데이에서만 만나볼 수 있는 쇼핑의 재미와 파격적인 특가를 많은 분들이 즐길 수 있기를 바란다”며 “래플딜 외에도 최대 50% 할인가의 e쿠폰 딜, 라이브커머스 등을 통해 행사가 끝날 때까지 혜택을 이어갈 계획”이라고 말했다.

