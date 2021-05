광주신세계 “선글라스로 자외선 눈 보호하세요”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 스포츠 선글라스 전문 브랜드인 ‘오클리’에서 자외선으로부터 눈을 보호해 주는 다양한 제품을 선보인다고 11일 밝혔다.

야외 활동이 많아지는 계절에다 코로나19의 여파로 야외 스포츠를 즐기는 사람들이 많아지면서 스포츠 용품이 인기를 얻고 있는 추세다. 특히 봄·여름의 강한 자외선으로 부터 눈을 보호해주는 스포츠용 선글라스와 고글은 야외활동의 필수 아이템으로 자리잡고 있다.

광주신세계는 지난달 본관 2층 선글라스 매장에 스포츠 선글라스 전문 브랜드인 '오클리'를 새롭게 입점시키면서 고객들에게 다양한 제품들을 선보이고 있다.

본격적인 야외 활동 시즌을 맞아 20%(일부품목제외) 할인 판매도 진행한다.

광주신세계 관계자는 “야외 활동시 봄·여름 뜨거운 햇볕과 자외선으로 부터 눈을 보호하는 것이 중요하다”며 “오클리의 스포츠 선글라스는 각 야외스포츠 종목별 최적화된 맞춤 기능성을 라이프스타일에 접목시켜 언제 어디서나 뛰어난 활용성을 자랑한다”고 말했다.

