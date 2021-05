[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장과 마포구의회 복지도시위원회(이홍민 위원장, 김진천 부위원장 , 권영숙 ·김영미 · 김종선 ·신종갑 ·이필례 의원)의원들은 10일 마포구민체육센터에 마련된 코로나19 백신 예방접종 센터를 방문했다.

마포구의회 복지도시위원회 의원들은 대기 중인 어르신들을 만나 접종 과정에서 불편한 점은 없는지 살펴보고 현장 직원들에게 격려물품을 전달했다.

