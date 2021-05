[아시아경제 임춘한 기자] F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 180,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 180,000 2021.05.10 15:30 장마감 관련기사 공매도 조정장…'어닝 서프라이즈' 종목 매수 기회F&F, MLB도 좋고 디스커버리도 좋고…"올해도 성장 기대 ↑"'회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 700억원으로 전년동기대비 304.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 2857억원으로 전년동기대비 72.1% 증가했다. 순이익은 564억원으로 309.4% 늘었다.

