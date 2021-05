경남자치경찰위원회, 공식 출범식 열려

7월 1일 자치경찰제 전면 시행 대비 본격 업무 착수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 7월 1일 전면 시행되는 자치경찰제도 관련 사무를 총괄할 경상남도자치경찰위원회 위원 구성을 완료했다.

위원회는 도지사가 지명하는 1명과 도의회 등 추천 기관이 추천하는 6명 등 총 7명이다.

위원회는 10일 경남무역회관에서 출범식을 개최했다.

이날 출범식에는 김경수 도지사를 비롯해 김하용 경남도의회 의장, 박종훈 경남도교육감, 김영진 도의회 기획행정위원장, 김창룡 경찰청장, 박성호 행정안전부 지방자치분권실장, 최장혁 자치분권위원회 자치분권기획단장, 이문수 경남경찰청장이 참석하고, 김현태 위원장과 6명의 위원이 참석했다.

위원회 출범식은 현판제막식, 출범 기념 이벤트 순으로 진행됐다. 특히 자치경찰출범과 관련해 소망 나무 희망 메시지 달기 이벤트를 실시해 의미를 더했다.

김 지사는 "앞으로 경남 자치경찰이 지역의 여건과 특성에 맞게 잘 운영돼 도민 치안 서비스가 한 단계 도약할 수 있도록 위원과 구성원 모두 노력해 주시길 바란다. 이러한 노력을 통해 경남의 자치경찰이 전국의 모범사례로 안착하기를 기대한다"고 밝혔다.

김창룡 경찰청장은 "이제 시작하는 경남형 자치경찰제의 안정적 정착을 위해 경남자치경찰위원회에 주어진 책임이 막중한 만큼, 경남도민의 목소리에 귀를 기울여 자치경찰 활동에 반영해주기를 바라며 경찰청에서도 관심과 지원에 최선을 다할 것을 약속드린다"고 전했다.

위원회는 지난 3일 입주 건물인 경남 무역회관 4층에 사무국을 신설하고 경남도와 경남경찰청에서 발령받은 23명의 직원이 자치경찰총괄과와 자치경찰정책과에 배치돼 업무를 시작했다.

신임 자치경찰총괄과장에는 정국조 서기관이, 자치경찰정책과에는 하재철 총경이 각각 부임했다.

위원회는 출범식 직후 1차 위원회를 개최하고 앞으로 3년간 위원회의 실무를 꾸려갈 사무국장을 선정 의결하는 등 본격적인 업무에 돌입했다.

