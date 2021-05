바디프랜드, 국민대·오스템과 자율주행 차량 안마의자 시트 개발 협력

공동 부설연구센터 설립…자율주행차 컴포트 시트 연구개발 하기로

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 국민대학교(총장 임홍재), 오스템(대표 김정우)과 지난 6일 자율주행 차량 내 안마의자 시트 개발을 위한 부설연구센터 설립 및 운영이 주요 내용인 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU를 통해 세 기관은 '국민대·바디프랜드·오스템 부설연구센터'를 공동으로 설립하고 스마트 모빌리티 안마 시스템과 헬스케어 기능이 적용된 자율주행 차량 내 안마의자 시트를 공동으로 개발하기로 했다.

바디프랜드는 그동안 축적한 안마의자 기술을 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 디지털 기술과 접목해 자동차 안에서 구현하는 디지털 헬스케어 연구를 진행 중이다.

국민대 역시 자동차공학 기술로 잘 알려져 있다. 국내 유일의 자동차융합대학으로 우수한 교육 체계와 연구 경쟁력으로 미래자동차 분야에 정상에 서 있다고 평가받고 있다. 오스템 역시 자동차 부품에 관한 기술 경쟁력을 갖춘 선도 업체다.

송승호 바디프랜드 마케팅전략본부 이사는 "바디프랜드의 디지털 헬스케어 기술력에 국민대와 오스템의 미래자동차 역량을 더해 미래에 펼쳐질 자율주행차 시대에 걸맞는 미래형 컴포트 시트와 서비스를 개발할 것"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr